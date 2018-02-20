Çiftçilere Arazi Toplulaştırma Eğitimi
Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce çiftçilere arazi toplulaştırma eğitimi verildi.
Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce çiftçilere arazi toplulaştırma eğitimi verildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimlerin 9 köyde 284 çiftçiye arazi toplulaştırma eğitimi verildiği belirtildi.
Eğitimlerde, arazi toplulaştırmasının ne olduğu, faydaları, toplulaştırma çalışmalarında çiftçilerin sorumluluklarının anlatıldığı ve çiftçilerin sorularının yanıtlandığı ifade edilen açıklamada, eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.