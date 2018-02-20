Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce çiftçilere arazi toplulaştırma eğitimi verildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimlerin 9 köyde 284 çiftçiye arazi toplulaştırma eğitimi verildiği belirtildi.

Eğitimlerde, arazi toplulaştırmasının ne olduğu, faydaları, toplulaştırma çalışmalarında çiftçilerin sorumluluklarının anlatıldığı ve çiftçilerin sorularının yanıtlandığı ifade edilen açıklamada, eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.