30.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:09

Samsun'un Bafra ilçesinde tarımsal kredilere uygulanan yüksek faiz karşısında mağduriyet yaşayan çiftçilere, Ankara'dan müjdeli haber geldi.



Bafra Tarım Kredi Kooperatifi ortakları 1 ay önce Tarım Kredi Kooperatifinin önünde traktörlerle toplanıp 2018 yılında uygulamaya koyulan değişken faizlerin kaldırılmasını talep etmişti.



AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı tarafından alınan randevu doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelen Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve Bafra Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Balta, yapılan görüşmenin çok olumlu geçtiğini dile getirdiler.



Ankara'da olumlu görüşmelerin olduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Dün akşam bakanımızla yaptığımız görüşmede 2018-2019 değişken faizle olan tüm üyelerinin borçlarının bir hafta 10 gün içerisinde değiştirilip faizlerin düşürüleceği ve borcu olan üreticinin icraya verilmeyeceği, yapılandırmanın yeniden gündeme girip mağduriyetlerin giderileceği sözünü aldık. Bu müjdeli haberi almaktan çok memnun olduk" dedi.



Bafra Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Balta, "Bakanımız Pakdemirli ile görüştük, çok olumlu sonuçlar elde ettik. Kısa zamanda Tarım Kredi Kooperatifinin 2017 öncesindeki çalışma şekline döneceği garantisini verdiler" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA