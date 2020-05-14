Çiftçilere alkışlı destek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tarlada üretimlerine devam eden çiftçileri Dünya Çiftçiler Günü'nde alkışlama çağrısına İzmir'de vatandaşlar destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tarlada üretimlerine devam eden çiftçileri Dünya Çiftçiler Günü'nde alkışlama çağrısına İzmir'de vatandaşlar destek verdi. Kent genelinde saat 21.00 itibarıyla evlerinin ışıklarını açıp kapatan vatandaşlar, balkon ve pencerelerinden alkışlarla çiftçilere teşekkür etti. Kaynak: AA