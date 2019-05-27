Çiftçilere Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadele eğitimi
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde ziraat odası başkanlığı ve Yukarı Kardere Köyü Muhtarlığınca çiftçilere yönelik "Akdeniz Meyve Sineği ile topyekun mücadele toplantısı" düzenlendi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde ziraat odası başkanlığı ve Yukarı Kardere Köyü Muhtarlığınca çiftçilere yönelik "Akdeniz Meyve Sineği ile topyekun mücadele toplantısı" düzenlendi.
Yukarı Kardere Köyünde yapılan toplantıya, Ziraat Yüksek Mühendisi Halil Yılmaz ve Ziraat Mühendisi Osman Uçar ve çiftçiler katıldı. Toplantıda, Akdeniz Meyve Sineği ve kiraz sineği konusunda bilgilendirme yapıldı.
Çiftçilere ilk önce kültürel mücadele yöntemleri uygulaması daha sonra kimyasal mücadele yöntemleri kullanmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
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