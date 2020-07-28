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Çiftçilere 80 milyon katkı sağlayacak projede imzalar atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Üretim Teşvik Projesi kapsamında 87 çiftçi ile protokol imzalandı.

Çiftçilere 80 milyon katkı sağlayacak projede imzalar atıldı
28.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:59

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Üretim Teşvik Projesi kapsamında 87 çiftçi ile protokol imzalandı. Proje ile Kandıra ilçesine 5 yıl içerisinde 80 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl içerisinde Kandıra ilçesine yaklaşık 80 milyon katkısı olacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Kandıra Namazgah Kültür Merkezinde düzenlenen programda anlaşma sağlanan 87 çiftçiden 10'uyla sembol olarak protokol imzalandı. Proje kapsamında bin 200 hektar alanda yapılacak olan bitkilerin ekimlerinin Eylül ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca bu bitkilerin yağının çıkarılıp satılması ve bu yağlardan ilaç üretimi yapılabilmesi hedefleniyor.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu zamana kadar gerçekleştirdikleri tarımsal desteğin saymakla bitmeyeceğini söyledi. Başkan Büyükakın, "Türkiye'nin geneline yayacak bir proje fikri oluşturmamız gerekiyordu. Oturduk arkadaşlarımızla konuştuk. Dedik ki; bir kere katma değer sorunu olmasın. Bir dönüm bir araziye ektiğiniz ürünün katma değeri o işle uğraşanlara bakacak kadar gelir getirsin. Buğday ektiğinizde 1 lira kazanıyorsunuz öyle bir şey ekelim ki 15 lira-20 lira kazansın dedik. Aslında mesele bu; katma değeri yükseltmek. Bu projemizin merkezindeki anahtar fikir bu; katma değeri yüksek bir iş yapalım. Katma değeri yüksek bir iş yaptığımızda da bu faaliyetle uğraşan çiftçimiz orya verdiği emeğin karşılığını alabilsin ve orada yaşamaya devam edebilsin. Bunu diğer alanlara da yayacağız. Katma değeri yükseltmek için o ektiğimiz 3 tane tıbbi aromatik bitki sadece öyle ekilir ve ürün kaldırılıp satılırsa aslında buğdaydan biraz daha iyi olmakla birlikte yine katma değeri çok yüksek değil. Yani ektin, kaldırdın, sattın; 1 lira, yağını çıkarıp sattın; 15 lira. Bunu da yapmalıydık. Ama böyle bir tesisi çiftçilerimizin kurma imkanı yok. Onu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak onu da biz kuralım, onlar eksin, burada yağı çıkartılsın, yağı satılsın. Peki biz başka bir şey daha yapalım, bu yağın borsasını da Kocaeli'de kuralım dedik, Ticaret Odası Başkanımızı aradık. Yağ ile ilgili Kocaeli'de de bir borsa kuralım dedik. Bütün o ekonomik aktivite Kocaeli'nin için de kalsın" dedi.

"İnanılmaz bir ekonomi oluşturuluyor şu anda"

Yağ çıkarma tesisi kurma hedefinden sonra TÜBİTAK ile de bir anlaşma yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "TÜBİTAK ile de konuşalım dedik. Bir de bunun biraz daha ilerisi var, farklı bir yöntem yaptığınız da da ilaç ham maddesi olabiliyor. TÜBİTAK da da bunun laboratuvar şartlarında oluşturulmuş bir makinesi var. Biz bu 3 tane tıbbi aromatik bitkiden ilaç hammaddesi olacak çalışmayı da orada yapabileceğimizi gördük. O prototip olarak tasarlanan cihazın daha büyüğünü kurma ve orada kurmayla ilgili de onlarla anlaşma imzaladık. Aslında inanılmaz bir ekonomi oluşturuluyor şu anda. Burada başarılı olduğumuzda bu modelin Türkiye için ilham verici bir model olduğunu herkes görecek. Biz buna yürekten inanıyoruz. Çiftçilerimizle beraber bunu başaracağımızı da biliyoruz TÜBİTAK ile protokol de imzalayacağız. Bunu Sanayi Bakanımızla görüştüm. Zannediyorum bir program aksaması olmazsa, bir değişiklik olmazsa da 9 Ağustosta Cumhurbaşkanımız TÜBİTAK'a gelecek, orada bu protokolü de imzalayacağız TÜBİTAK'la. Yani yaptığımız şey gerçekten çok kıymetli bir şey. Bizim sadece bu faaliyetten dolayı Kandıra bölgesinde aşağı yukarı 28 milyon liralık bir değer oluşturmuş olacağız. Bunun da Kandıra ekonomisine katkısı 5 yılda toplamda 80 milyon civarında olacak. Nasip olursa da Eylül ayında burada buluşup tarlaya bu fidanları ekeceğiz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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