HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 yılı içinde meydana gelen doğal afetlerin 57 ilde 63 bin 850 üreticiye ait 4 milyon dekarın üzerinde tarımsal alanı etkilediğini belirterek, tarım sigortası poliçesi olan üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini söyledi.

Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
11.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:55

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 yılı içinde meydana gelen doğal afetlerin 57 ilde 63 bin 850 üreticiye ait 4 milyon dekarın üzerinde tarımsal alanı etkilediğini belirterek, tarım sigortası poliçesi olan üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımda doğal afetlere karşı TARSİM'in önemli bir güvence olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2020 yılı içinde meydana gelen aşırı kar yağışı, aşırı sıcak, aşırı yağış, dolu, güneş yanıklığı, sel su baskını, çığ, deprem, don, fırtına, yangın, heyelan, hortum, kırağı, yıldırım düşmesi gibi afetler nedeniyle 57 ilde 163 bin 850 üreticiye ait toplam 4 milyon 328 bin 685 dekar alanın etkilendiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli şöyle konuştu:

"Bu afetlerin büyük çoğunluğu mayıs ayı içesinde meydana geldi. Tarım sigortası kapsamında olan afetlerle ilgili TARSİM tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık muallak hasarlar dahil 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek. Ekspertiz çalışmalarının bitirilmesinden sonra hasar tazminat ödemeleri yapılacak."

Bakan Pakdemirli, tarım sigortası kapsamında olan riskler için TARSİM hasar raporu ile, tarım sigortası kapsamına girmeyen afetler için ise üreticilerin, İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonu raporuyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurarak tarımsal kredi borçlarını erteletebileceğini ya da taksitlendirebileceğini söyledi.

İl acil destek ödeneği talep edilebilecek

Pakdemirli ayrıca, TARSİM kapsamında olmayan afetlerle ilgili İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin hasar tespit çalışmalarının ardından, ilgili valiliklerin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından İl Acil Destek Ödeneği talep edebileceklerini dile getirdi.

"Aşırı sıcakların da TARSİM kapsamına alınması için çalışma başlattık"

Mayıs ayı içerisinde ani sıcaklık değişimleri nedeniyle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki bazı illerde turunçgil, zeytin ve bağ üretim alanlarında küçük meyve dökümlerinde artış meydana geldiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ülkemizde uzun yıllardır ilk kez turunçgilleri olumsuz etkileyen aşırı sıcak zararı yaşandı. Aşırı sıcak zararı tarım sigortaları kapsamında bulunmuyor. Bu konuda gelen talepleri dikkate alarak önümüzdeki yıl itibariyle narenciyede sıcaklık zararının TARSİM kapsamına alınması için bilimsel bir çalışma başlattık."

Bakan Pakdemirli, tarımın doğal afetlerden en çok etkilenen sektör olduğunu belirterek, çiftçilerin mutlaka tarım sigortası yaptırması gerektiğini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Ekonomi
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Ekonomi
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Ekonomi
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Ekonomi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı Ekonomi
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Yasmin Erbil Mariah Carey Ferhan Şensoy Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:44:11. #1.15#
title