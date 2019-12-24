Çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması fidanı verildi
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Çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması fidanı verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki çiftçilere Trabzon Hurması fidanı verildi.

24.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:39
Çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması fidanı verildi

'ın ilçesindeki çiftçilere Hurması fidanı verildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması verildi. İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen 'Kaplan ve Akbulut' çeşidi 650 adet Trabzon Hurması fidanı çiftçilere dikilmek üzere sunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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