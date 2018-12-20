Çiftçilere 300 Bin Zeytin ve Fıstık Fidanı Dağıtılacak

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile çiftçilere zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yapılacağı bildirildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çiftçilere 300 bin zeytin ve fıstık fidanı dağıtılmasını öngören protokol Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gül, çiftçilere verilen desteğin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Gaziantep bir sanayi kenti olmasına rağmen tarıma dayalı sanayimizde çok güçlü. Tarım hem sanayiye destek olurken, vatandaşlarımızda ekonomik olarak göç etmesini engelleyecek bir araç oluyor. 150 bin zeytin, 150 bin de fıstık fidanı dağıtımını aynı zamanda bir çevre projesi olarak da değerlendirebiliriz. Çiftçilerimize destek olurken çevremizi de ağaçlandırmış oluyoruz. 300 bin fidanın yüzde 50'sinin karşılanması çok önemli. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın da çiftçilerimize önemli destekleri oluyor. Böylece çiftçilerimiz de nefes almış oluyor."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise çiftçilere destek sağlamak için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şahinbey Belediyesi olarak toplumun her kesimine destek sağlamayı kendimize prensip edindik. Bu çerçevede çiftçilerimizde destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıl başladığımız uygulamayla çiftçimize 4 bin ton arpa ve buğday tohumu, 4 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi, 600 bin zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçimizden gelen talep üzerine yine desteklerimizi sürdürüyoruz."

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan da çiftçilere verilen desteğin çok önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA