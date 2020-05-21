Çiftçilere 3 bin yıllık endemik Erciş üzüm çeliği dağıtılacak
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Çiftçilere 3 bin yıllık endemik Erciş üzüm çeliği dağıtılacak

Van'ın Erciş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 3 bin yıllık endemik 150 bin Erciş üzüm çeliği, çiftçilere ücretsiz verilecek.

Çiftçilere 3 bin yıllık endemik Erciş üzüm çeliği dağıtılacak
21.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:26

Van'ın Erciş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 3 bin yıllık endemik 150 bin Erciş üzüm çeliği, çiftçilere ücretsiz verilecek.

Bölge halkı için önemli gelir kaynağı olan Erciş üzümü, lezzeti, iri tanesi ve ince kabuğuyla rağbet görüyor.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, 3 bin yıllık büyük bir geçmişe sahip ve endemik bir tür olan Erciş üzümünün yaygınlaşması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Erciş üzüm çeliğini tüpleme yöntemiyle yetiştirdiklerini ifade eden Mehmetbeyoğlu, "Çeliği, özel sulama sistemiyle suluyoruz. Yaklaşık 3 ayda bunları tekrar dikim haline getirip kamu, özel ve hazine arazilerin üzerinde dikmek için ortak bir çalışma yapmak istiyoruz. En büyük hedefimiz büyük bir ekonomik değeri olan üzümün yaygınlaşmasını istiyoruz. Buradaki en önemli unsurumuz üzümün daha fazla yaygınlaşması ve ticari bir değer olarak ön plan çıkması." diye konuştu.

Mehmetbeyoğlu, sonbahar döneminde üzüm goncalarının dağıtımı sırasında çelikleri çiftçilere ücretsiz dağıtacaklarını belirterek "Ticari mirasımızı gelecek kuşaklara taşıyabilmek ve insanlarımıza iş imkanı açabilme konusunda bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da Erciş üzümünün yaygınlaşması, vatandaşların hem gelir elde etmesi hem de bağcılığın geliştirilmesi için resmi coğrafi işaretlerle ilgili çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Erciş'teki bu tarihi kültüre ve mirasa sahip çıkılmasını isteyen Arvas, "Toprağımız ve suyumuz bol. Her yıl inşallah geliştireceğiz. Emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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