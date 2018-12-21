Çiftçilere 3 Bin 400 Adet Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 3 bin 400 adet aşılı ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Çaycuma'da çiftçilere "Meyveciliği Geliştirme Projesi"kapsamında 65 çiftçiye 3 bin 400 adet Chandler çeşidi ceviz fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtımı ile ilgili bilgi veren Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş"Bitkisel üretimde sertifikalı fidan kullanmak ve bahçe kurmak hem yüksek verim açısından, hem de zirai mücadelenin daha az yapılması açısından önemli. Bu nedenle çiftçilerimizin talepleri ve arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucu Chandler çeşidi sertifikalı 3.400 adet aşılı fidanı Zonguldak İl özel idare kaynakları ile destekli olarak ilçemizde çiftçilerimize dağıttık. Müdürlüğümüz bahçesinde yaptığımız fidan dağıtımı ile ayrıca çiftçilere Ziraat Mühendislerimiz tarafından bahçe kurulması, fidan dikimi gibi konularda bilgi de verilmektedir.Bu şekilde üreticimiz devletimizin desteği ile uygun fiyata fidan temin etmiş oldu. Ayrıca kullanılan üstün vasıflı fidanlarla kurulacak bahçelerde daha yüksek verim elde edilecektir. Tarım yapılan alanlarımızın küçük ebatlarda olması dolayısıyla da çok sayıda çiftçimize fidan temin etmiş olduk. Müdürlüğümüz ceviz bahçesi kuran çiftçilerimizi ziyaret ederek bahçe bakımı konularında da bilgilendirecektir. Üretim arttıkça ekonomimiz güçlenecek, ülkemiz kalkınacak inancı ile çiftçilerimize kazançlarının bol, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Fidan dağıtımı sırasında Müdürlük tarafından her çiftçiye fidan dikimi hakkında bilgilendirme yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA