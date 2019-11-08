Çiftçilere 284 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi.

08.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:55
Çiftçilere 284 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı , tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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