Çiftçilere 284 milyon liralık destek

08.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:55

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi.