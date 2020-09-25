Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı

25.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:29
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hazırlanan proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 26 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hazırlanan proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 26 ton buğday tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Buğday Ekim Alanlarının Arttırılması" projesi kapsamında 26 ton buğday tohumu dağıtımı programı düzenlendi. Bakanlığın yüzde 50 hibe destekli sertifikalı tohum almak için başvuruda bulunan 75 çiftçiye, kurumun bahçesinde 2021 üretim sezonu için 26 ton buğday tohumunun dağıtımı yapıldı. Buğday tohumu dağıtımı sırasında kurum yetkilileri tarafından çiftçilere "Toprak analizi ve uygun gübreleme" ile "Hububatta zirai mücadele" konusunda bilgi aktarıldı.

Gerçekleştirilen projenin üretimi teşvik ettirmek açısından önemli olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, "Ülkemiz ve bölgemiz için stratejik öneme sahip ve ilçemizde ekim alanı son yıllarda azalan buğday alanlarını arttırmak, üretimi teşvik ettirmek için yüzde 50 hibeli, 26 ton buğday tohumu 75 üreticimize dağıtımı yapılmıştır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Bereketli bir yıl diliyorum" dedi. - TUNCELİ

Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Charles Michel Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Ryan Babel Fatih Terim Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Uefa Türk Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 09:37:17. #1.14#
title