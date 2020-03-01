: Çiftçilerden Mehmetçiğe traktörlü destek

01.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:14

Kayseri'de, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi.

Farklı ilçelerden toplanan çiftçiler, Türk bayraklarıyla donattıkları traktörleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Yılmaz, şehitlere saygı göstermek amacıyla traktöre binip şehir merkezine geldiklerini söyledi.

Yılmaz, Karahöyük, Akçatepe, Bağpınar, Salur, Saraycık, Gömeç ve Yeşilyurt gibi birçok mahalleden çiftçilerin gönüllü olarak bir araya geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve askerlerin arkasında olduklarını vurgulayan Yılmaz, çiftçiler olarak şehit olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yılmaz, etkinliğe yaklaşık 30 traktörün katıldığını ve her zaman devletin yanında olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından çiftçiler kent merkezinde tur atıp Kartal Şehitliğine gitti.

Burada İstiklal Marşı okuyan çiftçiler daha sonra şehitler için dua etti.

Polis, konvoy güzergahı boyunca güvenlik tedbiri aldı.

Kaynak: AA

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