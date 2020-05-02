Çiftçilerden "işimizin başındayız" mesajı
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Çiftçilerden "işimizin başındayız" mesajı

02.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:00

Karabük'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen çiftçiler üretimi sürdürüyor.

Karabük'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen çiftçiler üretimi sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle Ovacık ilçesindeki çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Tohumları alan çiftçilerden Koltuk köyü muhtarı Halil Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceden buğday ve arpa ektiklerini şimdi ise sulu tarıma geçtiklerini söyledi.

Mısır ve yonca ektiklerini belirten Çevik, tarlalara suyun Hatipoğlu Barajı'ndan geldiğini kaydetti.

Çevik, göletin 3 yıl önce yapıldığını vurgulayarak, "Topraklarımız değerlendi. Baraj yapılmadan önce bir tarafı ekiyorduk bir taraf nadasa bırakılıyordu. Şimdi her tarafı ekiyoruz. 500 dekardan fazla yer ekildi. Koronavirüse rağmen üretimimize devam ediyoruz. Hiç kimse endişe etmesin. Üretim devam ediyor. Çiftçi üretiyor." dedi.

"Koronavirüs günlerinde üretimimize devam ediyoruz"

Çiftçilerden Ahmet Bilgili de Hatipoğlu Barajı yapıldıktan sonra sulu tarıma geçtiklerini anlattı.

Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Bilgili, "Koronavirüs günlerinde üretimimize devam ediyoruz. Koronavirüs çiftçileri engellemiyor. Vatandaşlara evde kalmalarını tavsiye ediyorum. Biz de üretimimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Çiftçilerden Salim Duran da baraj yapıldıktan sonra nadasa bıraktıkları arazileri ekmeye başladıklarını vurguladı.

Mısır ve fasulye yetiştirdiklerini belirten Duran, "Koronavirüse rağmen üretime devam ediyoruz. Milletimiz tarımla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmesin. Biz üretime devam ediyoruz. İşimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden 'işimizin başındayız' mesajı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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