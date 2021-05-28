Arabanlı çiftçilerden "Sosyal Fırın"a buğday desteği

Arabanlı çiftçiler, ilçede her gün bin 300 ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımı yapan Araban Kaymakamlığı Sosyal Fırını'na buğday bağışı yaptı.