Arabanlı çiftçilerden "Sosyal Fırın"a buğday desteği
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Arabanlı çiftçilerden "Sosyal Fırın"a buğday desteği

Arabanlı çiftçilerden 'Sosyal Fırın'a buğday desteği
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Yaşam

Arabanlı çiftçiler, ilçede her gün bin 300 ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımı yapan Araban Kaymakamlığı Sosyal Fırını'na buğday bağışı yaptı.

Arabanlı çiftçiler, ilçede her gün bin 300 ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımı yapan Araban Kaymakamlığı Sosyal Fırını'na buğday bağışı yaptı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ile bir araya gelen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Sosyal Fırın'ın faaliyetleriyle ilgili buluştu.

Görüşmede Arabanlı buğday üreticilerinin Sosyal Fırın'a yapacakları buğday desteğine ilişkin protokol imzalandı.

Kaymakam Mutlu, gazetecilere, imzalanan protokolle ilçedeki fakir, kimsesiz, yaşlı ve hasta vatandaşların günlük sıcak ekmek ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

Arabanlı çiftçilerden 'Sosyal Fırın'a buğday desteği
Arabanlı çiftçilerden 'Sosyal Fırın'a buğday desteği
Arabanlı çiftçilerden 'Sosyal Fırın'a buğday desteği
Arabanlı çiftçilerden 'Sosyal Fırın'a buğday desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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