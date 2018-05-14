Çiftçilerden Dünya Çiftçiler Günü'ne Özel Klip

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla çiftçilerle klip çekildi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında, ağılında üreten, bu ülkeyi doyuran çiftçinin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için bu kez, ekmek teknesi toprağı gündeme taşıdığını ve Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" eserini seslendirdiğini belirtti.

Toprağı, toprağın sahibi çiftçiden daha iyi anlatacak bir kesim olamayacağını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Müzik evrensel bir dil, bütün insanları birleştiriyor. Müzikle insanlar bir potada yoğruluyor. İnsanlar, duygularını, sevgilerini, düşüncelerini, hatta günlük hayatlarını bile müzikle anlatabiliyor. Yaşadığımız bu kadim topraklar, müzikte de dünyaya en güzel örnekleri sunmuş, sunuyor, gelecekte de sunacaktır. Büyük halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu da toprağı muhteşem anlatmış ve 'Benim Sadık Yarim Kara Topraktır' eserini ortaya çıkarmıştır. Aşık Veysel'in kendisi de örnek bir çiftçidir ve yöresinde meyveciliği başlatmıştır. Veysel, gören gözlerden çok daha iyi bir şekilde toprağı ve doğayı görmüş, onunla kaynaşmıştır. 'Bu büyük ozanımızın eserini seslendirmek de çiftçilerimize düşer.' dedik ve bu çalışmayı ortaya koyduk."

Bayraktar, ülkenin farklı coğrafya ve bölgelerinde üretim yapan çiftçilerin emeğini yansıtmak amacıyla çekilen klip için profesyonel bir ekibin Edirne'den Kars'a kadar birçok şehre gittiğini, 7 bin kilometreye yakın yolu geride bırakarak 9 günde toplam 80 saat çekim yaptığını bildirdi.