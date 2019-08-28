Çiftçilerden dolu ve sel nedeniyle borç erteleme talebi

28.08.2019 12:28

Kırşehir'de yaşanan dolu ve sel felaketi nedeniyle çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesi talebinde bulundu.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde 400 bin dekar buğday, 700 bin dekar arpa, 750 bin dekar da nohut ekimi yapıldığını belirterek, tarlada ekimi yapılmış ancak toplanmamış ürünün yüzde 30'unun yağışlardan zarar gördüğünü ifade etti.

Zarar nedeniyle çiftçilerin borç ertelemesi istediğini dile getiren Purcu, bu konuda olumlu bir adım atılmasını beklediklerini vurguladı.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp de hasat aylarında dengesiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle tarladaki ürünlerin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kaman'ın, hububatın yanı sıra Türkiye'nin önemli nohut ekim merkezlerinden olduğunu aktaran Gökalp, şöyle konuştu:

"Kaman nohut üzerine bir ekoldür. Normalde dönümde 250-300 kilogram hasat yapılırken bu sene 35-40 kilogram civarında verim olmuştur. Bazı yerlerde nohut biçerdövere bile gelmemiştir. Tarlaya attığımız tohum kadar bir verim alabildik. İlaçlama, mazot, gübre ve hasat masrafları ancak karşılanabilmiştir. Kaman çiftçisi nohutta büyük bir çıkmazın içerisinde. Kaman'da 400 bin dönümde nohut ekildiyse yaklaşık 200 bin dönümü hasat yapılamayacak duruma gelmiştir."

Gökalp, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasarla ilgili raporlarını tuttuğunu, muhtarların dilekçelerini verdiğini belirterek, "Dosyalarımız Bakanlıkta. En büyük sıkıntımız Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan borçlarımız. Bu borçların vadeleri gelmiştir. Bir an önce borç erteleme dilekçelerinin ve raporlarının sonuçlanması ve çiftçiyi rahatlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bakanlıktan haber bekliyoruz"

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin ise haziran ayındaki dolu ve selin hububat arazilerini, temmuz ve ağustostaki dolunun da bahçelerdeki sebze ve meyveyi olumsuz etkilediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yerinde zarar ziyan tespiti yapılarak, borç ertelemeyle ilgili bakanlığımıza talep yazısı gönderildi. Yaklaşık 500 dekar bahçede, domateslerde yüzde 25, salatalıkta yüzde 50, biberde yüzde 25 zarar ziyan tespit edildi. Mucur, Çiçekdağı, Boztepe, merkezin bütün köylerinde kuraklık ve haziran ayındaki dolu ile ilgili borç ertelemesi talebini bakanlığa gönderdik. Kaman'da nohutta meydana gelen zararla ilgili borç ertelemesi, Akpınar ve Akçakent'in bir kısım arazilerindeki zararlarla ilgili yazı da gönderildi. Taleplerle ilgili bakanlığımızdan haber bekliyoruz."

Kaynak: AA