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Çiftçiler yeni pazarlama yöntemleri için bir araya geld

Denizli'de yaklaşık 150 çiftçi, Ziraat Odası Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı bir araya gelerek çiftçinin sorunlarını tartıştı.

Çiftçiler yeni pazarlama yöntemleri için bir araya geld
25.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:03

Denizli'de yaklaşık 150 çiftçi, Ziraat Odası Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı bir araya gelerek çiftçinin sorunlarını tartıştı. İlçedeki çiftçilerin ihtiyaçları ve yeni mahsulün pazarlanmasına yönelik yol haritaları konuşuldu.

Pamukkale ilçesinde nar, ayva ve kekik gibi ürünlerin yetiştiricileri, Ziraat Odası Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı bir araya geldi. Yaklaşık 150 çiftçinin toplandığı alanda çiftçiler ihtiyaçlarını bir bir sıraladı. Kaliteli üretime dayalı olarak ürünleri iyi fiyatlara satılması için gerekli yol haritaları konuşuldu. Üreticilerin birlik olması yönünde çağrıda bulunan Ziraat Odası Başkanı Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, "Bu üretim sadece bizim bölgemizde değil, ülkenin diğer bölgelerinde de var ama biz kaliteden ödün vermeden yetiştirdiğimiz için iddialıyız. Emeğimizin karşılığını alma noktasında hep birlikte bir orta noktada buluşabilmeliyiz. Diğer pazarlarda da bu ürün satılıyor, tek tabanca değiliz. Ama kalitede söz sahibiyiz. Asgari müştereklerde emeğinin de karşılığını alabilecek, kazan kazanı döndürebilecek tipte yani karşı taraftakini de mağdur etmeyecek. Çünkü bu çarkın dönmesi için birbirimize hep bir ihtiyaç ve muhtaç durumdayız. Hiçbir taraftan değil, üreticiden tarafım. Benimde karnım bu topraktan doyuyor. O yüzden herkesin bir fikrini alalım. Ortada buluşacağımız noktaya karar verelim" dedi.

"Denizli'nin en büyük tarım ilçesi Pamukkale'dir"

Belediye olarak gereken tüm desteği sağladıklarını ve buna devam edeceklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan ise, "Sizlere gerekli olan kolaylıkları sağlamak adına yerel yönetimlerde ne gerekiyorsa yapacağız. Buna hiç şüpheniz olmasın. Çünkü sizler bizim için çok değerli çok kıymetlisiniz. Pamukkale ilçesinde yaklaşık 60 bin çiftçilikle geçinen fert var. Denizli'nin en büyük ilçesi Çivril'in nüfusuna oranladığınızda kentin en büyük tarım ilçesi Pamukkale'dir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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