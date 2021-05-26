Çiftçiler yaralarına merhem arıyor
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Çiftçiler yaralarına merhem arıyor

Çiftçiler yaralarına merhem arıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas'ta Ziraat Odası Başkanları, zirai don ve kuraklık nedeniyle mağdur olan çiftçilerin sorunlarını dile getirmek için Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Sivas'ta Ziraat Odası Başkanları, zirai don ve kuraklık nedeniyle mağdur olan çiftçilerin sorunlarını dile getirmek için Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Sivas İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Gemerek Ziraat Odası Başkanı Orhan Çilkaya ile diğer ilçe ziraat odası başkanlarının yer aldığı heyet, zirai don ve kuraklık hakkında Vali Salih Ayhan'a bilgi verdi.

Sivas İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Sivas'ta Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulunun tüm odalar adına karar aldığını ve tüm odaların içerisinde yer aldığına dikkat çekerek, "Biz Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak Sivas'ta faaliyet gösteren tüm çiftçilerimizin yanındayız. Mayıs ayının başında birçok ilçemizde meydana gelen zirai don ve kuraklık nedeniyle çiftçilerimiz mağdur oldu. Hasar çok büyük. Ciddi anlamda rekolte kaybı yaşayacağız. Yaşanan doğal afetlerden dolayı çiftçilerimizin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini ve devletimizden maddi destek bekliyoruz. Konuyu TZOB Başkanımız Şemsi Bayraktar'a da ilettik. İlgili bakanlıklarımıza da konu hakkında bilgi verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çiftçilerimizin sesine kulak vermesini ve mağduriyetin giderilmesi için destek bekliyoruz" dedi. - SİVAS

Çiftçiler yaralarına merhem arıyor
Çiftçiler yaralarına merhem arıyor
Çiftçiler yaralarına merhem arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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