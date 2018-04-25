Sivas'ın Kangal ilçesinde çiftçiler yağmur duasına çıktı.

Kış aylarında kar yağmaması ve ilkbahar mevsiminde de yeterince yağmur yağmayınca çiftçileri kuraklı endişesi sardı. Kangal ilçesine bağlı Havuz köyü sakinleri Karaseki mevkisinde yağmur duasına çıktı. Öğle namazını burada kılan çiftçiler daha sonra yağmur için dua etti. Programa Kaymakam Mehmet Bek, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Yağmur duası yemek ikramının ardından sona erdi. - SİVAS