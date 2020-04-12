Çiftçiler ve besiciler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaya devam ediyor
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Adana

Çiftçiler ve besiciler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaya devam ediyor

Çiftçiler ve besiciler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaya devam ediyor Sokağa çıkma yasağının devam ettiği pazar günü çiftçiler ve besiciler üretimin durmaması için tarlalarda çalışıyor, hayvanlarını otlatıyor Sokağa çıkma yasağının devam ettiği pazar günü çiftçiler ve besiciler...

12.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:40
Çiftçiler ve besiciler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaya devam ediyor

Çiftçiler ve besiciler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaya devam ediyor

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği pazar günü çiftçiler ve besiciler üretimin durmaması için tarlalarda çalışıyor, hayvanlarını otlatıyor

ADANA - Sokağa çıkma yasağının devam ettiği pazar günü çiftçiler ve besiciler üretimin durmaması için tarlalarda çalışıyor, hayvanlarını otlatıyor.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği 30 büyükşehirden biri olan Adana'da gıda tedarik zincirinin devam etmesi için çiftçiler ve besiciler çalışmaya devam etti. Besicilik yapan vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek hayvanlarını çıkarıp doğada otlattı. Besicilik yapanlar arasında kadınların olması da dikkat çekti. Bir kadının da büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdüğü görüldü. Kadın mecbur olduğu için çalıştığını söyledi.

Küçükbaş hayvanlarını otlatan aynı zamanda da çobanlık yaptığını söyleyen başka bir vatandaş ise sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çalışmaya mecbur olduklarını ifade etti.

Çiftçilik yapan vatandaşlar da tarlalarında çalışmaya devam etti. Seralarını kontrol ettiği görülen bazı çiftçilerin dron ile çekim yapıldığını görünce tepki gösterdi. Tarım işçilerinin drona taş atması dikkat çekti.

Çiftçiler ve besiciler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaya devam ediyor

Kaynak: İHA

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