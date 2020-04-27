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İhracat, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Haber

Çiftçiler üretmeye devam ediyor

- Çiftçiler üretmeye devam ediyor Bursa'nın İnegöl ilçesindeki üreticiler gece gündüz demeden üretime devam ediyor.

27.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:29
Çiftçiler üretmeye devam ediyor

- Çiftçiler üretmeye devam ediyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki üreticiler gece gündüz demeden üretime devam ediyor. Çiftçiler, ürünlerde sıkıntı yaşanmasının söz konusu olmadığını belirterek, tek sıkıntının ihracat olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yasak kapsamı dışında tutulan birkaç sektörden biri de tarım sektörü . Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçilikle uğraşanlar toprakla ürünleri buluşturma devam ediyorlar. Tarlalarda yeni mahsuller için ekim yapılırken, bir yandan da ilaçlama ve sulama işleri yapılıyor. Uzun yıllardır çiftçilik yapan Ender Can, salgın çıkmasına rağmen üretmeye ara vermeden devam ettikleri belirerek şunları söyledi:

"Mahsulleri toprakla buluşturduk; işimizi yapıyoruz. Burası 4 dönüm. Ayçiçeği, biber çimi, yağlık biber, buğday ekimi yaptık. Bu yıl ürünlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak, çünkü biz geçen yıl olduğu gibi bu sene de ekimlerimizi aynı şekilde yaptık. Tabii ihracat olmasa o zaman sıkıntı olabilir. Sokağa çıkma yasağı var, ama bakanımızdan Allah razı olsun, bizleri yasaktan muaf tuttu. Mecburen çıkıyoruz, çıkmamız da lazım. Allah her şeyin hayırlısını versin. İnşallah en kısa sürede bu korona belasından kurtuluruz" dedi.

Çiftçiler üretmeye devam ediyor

Kaynak: İHA

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