Çiftçiler traktörle tarlaya ' Evde kal Türkiye' yazdı
Erzurum'da bir grup çiftçi 900 dönümlük araziye " Evde kal Türkiye" yazarak çağrıda bulundu.
07.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:41
Erzurum'da bir grup çiftçi 900 dönümlük araziye " Evde kal Türkiye" yazarak çağrıda bulundu.
Erzurum'un Aşkale İlçesinde ki çiftçiler Korona virüs önlemleri kapsamında farkındalık oluşturmak adına traktörleriyle 900 dönümlük arazinin ortasına " Evde kal Türkiye" yazdılar.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından beğenildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA