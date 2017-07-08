Çiftçiler, Tefecilerin Eline Düşmek İstemiyor

Çiftçiler, tefecilerin eline düşmek istemiyor

Diyarbakırlı çiftçiler, TMO'dan birim fiyatlarının açıklanmasını bekliyor



DİYARBAKIR - Diyarbakırlı çiftçiler Toprak Mahsulleri Ofisinin birim fiyatlarını açıklamasını istiyor. Çiftçilerin, TMO'nun birim fiyatlarını açıklamaması yüzünden mağdur olduğunu belirten Yaşar Amak, "Tefeciye, tüccara ürünümüzü vermek istemiyoruz. Ürünümüzü elimizden öldürüp alıyorlar. Ucuza alıyorlar. Fiyat erken açıklanır ve güzel fiyat belirlenirse biz de ürünümüzü ona göre satacağız" dedi.

Diyarbakırlı çiftçiler, TMO'nun fiyat açıklamasını bekliyor. Birim fiyatın açıklanmamasından dolayı mağdur olduklarını dile getiren çiftçiler, alacaklıları tarafından sıkıştırıldıklarını ve bu yüzden ürünü ucuza satmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Çınar ilçesi Aşağı Molla Ali köyünde buğday hasadını bitiren çiftçilerden Yaşar Amak, yaklaşık 800 dönüm arazisine buğday ve pamuk ektiğini belirterek, "Allah'a şükür bu sene yağışlı geçti. Bereketliydi. Bir dönümden 750 kilograma yakın ürün aldık. Bütün bölge geneli duyduğumuz kadarıyla bereketli geçti. TMO fiyatları geç açıklıyor. Ofis geç alım yapıyor. Devlet bizi tefeciye ve tüccara mecbur etmesin. Ürünümüzü bunlara düşük fiyata vermek zorunda kalıyoruz. Fiyat erken açıklanır ve güzel fiyat belirlenirse biz de ürünümüzü ona göre satacağız. Ürünümüz ucuza gittiği zaman mağdur oluyoruz. Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı. 60 yıldır çiftçilik yapıyoruz. Helal ve zevkli bir meslek ama şu anda çiftçiler mağdur durumdadır. Devletimizden beklentimiz fiyatların erken açıklanması. Bakanlıktan ricamız budur. Tefeciye, tüccara ürünümüzü vermek istemiyoruz. Ürünümüzü elimizden öldürüp alıyorlar. Ucuza alıyorlar" dedi.

"10 gündür mahsul yerde"

10 gündür mahsulün yerde olduğunu dile getiren çiftçi Süleyman Amak ise, "Bin dönüme yakın arazim var. Ben de buğday ve pamuk ektim. Bu sene verimden memnunuz. Çiftçi şu anda mağdur durumdadır. TMO'nun fiyat açıklamamasıyla çiftçi alacaklıları tarafından sıkıştırılıyor. Mahsulün hepsi yerde şu anda. 10 gündür bekliyoruz. Kızıltepe, Mezopotamya Ovası bitmiş durumda, Diyarbakır ve ilçeleri bitmiş durumda ve mahsul yerde bekliyor. Hiçbir çiftçi ürününü satamamış. Borçlu olan çiftçi ürününü hemen satıyor. Fiyat açıklanırsa çiftçi ürününü TMO'ya satar ve daha karlı, daha kazançlı çıkar" diye konuştu.

TMO yetkilileri ise fiyatların önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.