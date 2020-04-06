Çiftçiler, tarımsal üretime ve özellikle de patatese destek bekliyor
Fiyat istikrarsızlığı, arz talep dengesizliği ve ithalat konularıyla gündeme gelen patateste, üreticiler salgın nedeniyle endişeli. Üretimde sıkıntı yaşanmadığı ancak salgının sürmesi halinde özellikle patateste ciddi sorunlar yaşanabileceği dile getiriliyor.
06.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:36
Fiyat istikrarsızlığı, arz talep dengesizliği ve ithalat konularıyla gündeme gelen patateste, üreticiler salgın nedeniyle endişeli. Üretimde sıkıntı yaşanmadığı ancak salgının sürmesi halinde özellikle patateste ciddi sorunlar yaşanabileceği dile getiriliyor.
Kaynak: Dunya.com