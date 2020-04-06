Çiftçiler, tarımsal üretime ve özellikle de patatese destek bekliyor Fiyat istikrarsızlığı, arz talep dengesizliği ve ithalat konularıyla gündeme gelen patateste, üreticiler salgın nedeniyle endişeli. Üretimde sıkıntı yaşanmadığı ancak salgının sürmesi halinde özellikle patateste ciddi sorunlar yaşanabileceği dile getiriliyor.

Fiyat istikrarsızlığı, arz talep dengesizliği ve ithalat konularıyla gündeme gelen patateste, üreticiler salgın nedeniyle endişeli. Üretimde sıkıntı yaşanmadığı ancak salgının sürmesi halinde özellikle patateste ciddi sorunlar yaşanabileceği dile getiriliyor. Kaynak: Dunya.com