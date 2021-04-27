Çiftçiler 'tam kapanma' öncesi uzun kuyruklar oluşturdu
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Çiftçiler 'tam kapanma' öncesi uzun kuyruklar oluşturdu

Çiftçiler 'tam kapanma' öncesi uzun kuyruklar oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

29 Nisan tarihinde başlayacak olan 'tam kapanma' öncesinde, yoğun iş dönemi yaşayan çiftçiler tarlalarına gidip gelebilmek için Ziraat Odası Başkanlığının önünde uzun 'izin' kuyruğu oluşturdu.

29 Nisan tarihinde başlayacak olan 'tam kapanma' öncesinde, yoğun iş dönemi yaşayan çiftçiler tarlalarına gidip gelebilmek için Ziraat Odası Başkanlığının önünde uzun 'izin' kuyruğu oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı ve 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' süreci öncesinde çiftçileri izin telaşı sardı. Ürünlerin ekim ve dikim dönemi olması nedeniyle çiftçiler tarlalarında rahat çalışabilmek, tarlalarına gidip gelebilmek için izin belgesi almaya çalışıyor.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı önünde bekleyen onlarca kişi izin belgesi için kuyruk oluşturdu. Özellikle tütün ve sebze dikim dönemi olması nedeniyle Ziraat Odası'nda yoğunluk yaşandı. Ziraat Odası izin belgesi vermek için personel sayısını arttırdı.

Çiftçiler, tam kapanma öncesinde tarlalarına gitmek ve tarlada çalışmak için bu belgeye ihtiyaçlarının olduğunu, tütün, sebze dikim dönemi olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN

Çiftçiler 'tam kapanma' öncesi uzun kuyruklar oluşturdu
Çiftçiler 'tam kapanma' öncesi uzun kuyruklar oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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