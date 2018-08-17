Çiftçiler Patatesin Fiyatından Memnun

Manisa'nın Demirci ilçesinde alternatif ürün olarak ekilmeye başlanan patatesin hasadına başlandı.

Kilogramı 65 kuruştan satılan patatesin fiyatı üreticiyi memnun etti.

İlçede Kılavuzlar, Yeşildere, Yeşiloba, ve Kulalar mahallelerinde yılda ortalama 750 ton üretilen patates çiftçinin ek gelir kaynağı oldu.

Hasadında çoğunlukla kadınların çalıştığı patatesler, kamyonlara yüklenerek Afyonkarahisar'a gönderiliyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya yaptığı açıklamada ilçede meyve ve sebze üretiminde çeşitliliğin arttığını, 15 yıl önce alternatif ürün olarak ekilmeye başlanan patatesin ilçede giderek yaygınlaştığını ve önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Hedef bin ton üretim

Karakaya, ilçedeki üreticileri patatese yönlendirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl patates toptan fiyatı 45 ile 55 kuruştan alınıyordu. Bu yıl 65 kuruşun üzerinde üreticimizden alınıyor. Odamız olarak üreticilerimize her daim bilinçli tarım ile ilgili seminerler düzenliyoruz. Hedefimiz patates üretimini yıllık bin tona çıkarmak." dedi.

Patates üreticisi Gökhan Yiğit de 65 kuruşun üreticiyi memnun eden bir fiyat olduğunu dile getirerek, "Bu yıl patates fiyatında artış var. Bu da biz üreticileri mutlu etti. Bu yıl ürettiğimiz patatesleri 63 kuruştan sattım. Geçtiğimiz yıl 150 tona yakın patates üretimi yaptım. Bu yıl 180 tonun üzerinde rekolte bekliyorum." diye konuştu.