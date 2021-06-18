Çiftçiler "meyve yetişmez" denilen Ağrı'da devlet desteğiyle kurulan seralarda 240 ton çilek rekoltesi bekliyor

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu illerden Ağrı'da, alternatif geçim kaynaklarının oluşturulması ve çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla yüzde 90 hibe desteğiyle hayata geçirilen "Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi" kapsamında kurulan seralarda bu yıl 240 ton çilek...

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu illerden Ağrı'da, alternatif geçim kaynaklarının oluşturulması ve çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla yüzde 90 hibe desteğiyle hayata geçirilen "Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi" kapsamında kurulan seralarda bu yıl 240 ton çilek rekoltesi bekleniyor.

Kentte, Tarım ve Orman Bakanlığı ile valilik iş birliğinde, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla finanse edilen "Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi" çerçevesinde ilk etapta projeden yararlanmak isteyen 40 çiftçin için sera şeklinde çilek bahçesi kurulması kararlaştırıldı.

Çiftçilerin evlerinin yanındaki bahçelerinde ya da uygun gördükleri tarlalarında İl Tarım Müdürlüğü görevlileri koordinesinde bahçeler oluşturuldu.

Maliyetinin yüzde 90'ı devlet tarafından karşılanan ve damlama yöntemli sulama sistemi kurulan bahçelerin büyük bir çoğunluğu bir süre önce kuruldu.

Yine görevliler desteğinde çiftçilerce çilek ekilen seraların bazılarında hasat da yapıldı.

Seraların tamamından bu yıl 240 ton rekolte bekleyen çiftçiler, kışın sert geçmesi ve iklim koşulları yüzünden "meyve sebze yetişmez" denilen kentte çilek üretip gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, yapımı tamamlanan ve çalışmaların devam ettiği bazı çilek bahçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Engin, AA muhabirine, çiftçilere alternatif geçim kaynakları oluşturulması amaçlanan projeyle ilde bitkisel üretim çeşitliliğini artırmak ve çiftçilerin aile bütçesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çiftçilerden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Engin, şunları kaydetti:

"Bu sene 240 ton civarında çilek hasat etmeyi ve çiftçilerimizin her bininin aile bütçesine 50 bin lira civarında katkı sunmayı hedefliyoruz. Projelerimiz sadece bununla bitmiyor. Biz yerelde özellikle Sayın Valimiz Osman Varol'un destekleriyle birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Çiftçilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz. 3 yıl önce burada meyvecilik projesi başlatmıştık ve 300 çiftçimize meyve bahçesi kurduk. Kent genelinde 240 bin meyve fidanı diktik. Bu yıldan itibaren inşallah onun da meyve hasadına başlayacağız."

Proje ile vatandaşlar arasındaki 'meyve yetişmez" algısı kırıldı

Kentte yaz mevsiminin kısa olması ve ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşlar arasında meyve yetiştirilmesine yönelik olumsuz algının olduğunu vurgulayan Engin, hayata geçirilen projelerle bu algının yerini olumlu bir havaya bıraktığını anlattı.

Engin, projeler ve farklı üretim alanlarında çiftçileri bilgilendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Bu sene sadece İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan yüzde 90 hibeyle kurduğumuz bu çilek bahçelerinden ilin ekonomisine 2 milyon liranın üzerinde katkı bekliyoruz. Bu projenin çiftçilerimizde bir algı değişimi ve dönüşüme neden olacağına inanıyoruz. Bu çilek projesini artırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Bir iki bahçemizde çilek hasadına başladık. Kurduğumuz bütün bahçelerde bir aya kadar çilek hasadına başlayacağız." diye konuştu.

Yöredeki sıcaklık farkları çileğe lezzet katıyor

Çilek bahçesi kurulan çiftçilerden Adem Aslan da bahçesinin erken kurulmasından dolayı çileklerin yetiştiğini ve hasat sevinci yaşadığını belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık bir ton çilek hasat ettik. Genellikle çileğin kilosu 12 liradan alıcı buluyor. Tüketiciler çileklerimizi çok beğeniyor. Ağrı'da gece ve gündüz sıcaklık farklı fazla olduğundan dolayı çilekte şekerleme oranı daha fazla, bundan dolayı aroma, tat ve kokusu sebebiyle tüketicilerin çilek talebine yetişemiyoruz. İnşallah Ağrı çileğiyle anılacak. 'Meyve ve çilek yetişmez' gibi ön yargılar vardı. Çileğimiz yetişiyor, olmayacak diye bir şey yok. Yeter ki üretelim, emek ve çaba olsun." dedi.

Çiftçi Hayrettin Konyar ise kentin bu tür güzel projelerle anılması gerektiğini ve çilek hasadını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Ekiplerin çilek bahçelerinde sıcak havada zorlu çalışması Anadolu Ajansı (AA) muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez