Çiftçiler kışlık kaba yem hazırlıklarına başladı

07.09.2019 12:02

Muğla'nın Milas ilçesinde, çiftçiler hayvanlar için kışlık kaba yem hazırlıklarına başladı.



Milas'ın Çandır Mahallesinde çiftçilik yapan Akif Şener, arazide silaj mısır hasadına başlandığı söyledi. Şener, kırma makinelerle traktör römorklarına aktarılan taze mısır ve saplarından oluşan yeşil karmaların ahıra yakın yapılan naylonla kaplı çukurlara aktararak silaja dönüştürdüklerini belirtti.



Çiftçinin kendi imkanları ile elde ettiği en iktisatlı yem olan silaj, suca zengin yeşil yemlerin sıkıştırılarak havasız bir ortamda süt asidi bakterilerinin etkisiyle fermantasyona uğratılması sonucu elde edilen yem olduğunu belirten Şener, yemin saklandığı yere de silo veya silaj çukuru adı verildiğini ifade etti.



Milas'ta 2003 yılından beri çiftçiliği babasından devir aldığını, ahırı büyüterek 34 büyükbaş hayvan üretim kapasitesine getirdiğini belirten çiftçi Akif Şener, "Bir yıla aşkındır hayvancılıkta yaşanan fiyat istikrarsızlığın dan para kazanamıyoruz. Ahırda 34 büyükbaş ve düveler için 10 paket saman bir o kadar da silaj yem ve 5 çuval da hazır yem harmanlayıp hayvanlara günlük veriyorum. Kabaca hesapladığın da saman paketi 22 TL, bir o kadar da silaj yem, hazır yem çuvalı 73 TL, kırma hazırlarken mazot ve günlük ahır giderleri ile beraber maliyeti 8- 9 yüz TL'yi buluyor. Havan yetiştiriciliğinde çiftçinin elinde avucun da bir şey kalmıyor. Ancak düve ve süt satışlardan durumu kurtarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Hafta içlerinde farklı semtlerde hayvan satış pazarların kurulduğunu belirten çiftçi Ferdi Kaygısız ise, hayvan pazarı satışların da en küçükbaşlar 3 bin liradan başladığı, danaların 7 bin ve ineklerin ise 10 bin liraya kadar alıcı bulduğunu kaydetti. Kaygısız, malın bakım durumu göz önüne alınarak, pazarlığa göre fiyatlar da değişiklikler gösterdiğini sözlerine ekledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA