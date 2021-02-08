Çiftçiler üretiyor ama kazanamıyor! Adana Kozan'da neler oluyor?

Adana'nın Kozan İlçesi'nde çiftçiler ürettiklerini ancak aracı firmanın daha çok kazandığını belirtiyor. Çiftçiler üretiyor ama kazanamıyor! Adana Kozan'da neler oluyor?

Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen portakallar 3 TL'ye üretilirken manavda 7 TL'ye yer fıstığı tarlada 10 TL'ye satılırken markette 35 TL'ye satılıyor. Çiftçiler üretiyor ama kazanamıyor!Adana Kozan'da neler oluyor?

ÇİFTÇİLER KAZANMIYOR MU? ADANA KOZAN'DA NELER OLUYOR?

Adana'nın Kozan İlçesi'nde yetiştirilen portakallar 3 TL'ye üretilirken manavda 7 TL'ye yer fıstığı tarlada 10 TL'ye satılırken markette kilosu 35 TL'ye satılıyor. Kozan'da yüzlerce dönüm araziye sahip olan yer fıstığı, buğday, narenciye ve mısır üretimi yapan Ertok Tarım Sahibi Ersan Tokuş, 'Pandemi öncesi ve sonrası çiftçinin yetiştirdiği ürünlerde maliyetlerin artmasına rağmen fiyatların aynı. Çarşıda pazarda ürünlerin 3 katı yüksek fiyatla satışta olmasının nedeninin aracılar. Şu an hasat dönemi ve portakallar bahçede 3 TL'den satılıyor. Tüketici, üreticiyi suçlamakta ama keşke bu fiyat farkını emek veren üretici alsa ama bu fiyat kaybını aracılarda kalmakta ve çiftçi yine kazanmamakta" dedi.

Ayrıca, 'Çiftçi kazanmıyor. Çiftçi kazanmaz ise üretim durur. Aracılar bu kadar para kazanacağına çiftçi fazla para kazansa Türk ekonomisine daha çok katkı sunar.' diye belirtti.