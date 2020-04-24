Çiftçiler kar yağışı altında çilek ekimi yapıyor Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kar yağışı altında çilek ekimi gerçekleştiriliyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kar yağışı altında çilek ekimi gerçekleştiriliyor.

İlçe sınırlarındaki 2300 rakımlı Alacadağ'ın eteklerinde bulunan Yaylacık Mahallesi'ndeki çiftçiler, tarlalarında ekim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Çiftçiler, tadı ve aromasıyla ilgi çeken, iç pazarın yanı sıra ihraç da edilen, mahalleye özgü çilekleri üretmek için mesaiye başladı.

Çilek yetiştiricisi çiftçilerden Fatih Karakoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki herkesin çilek üretimi yaptığını belirterek, daha önce kıt kanaat geçinen çiftçilerin, çilek sayesinde iyi gelir etmeye başladığını vurguladı.

Her çiftçinin yılda en az 4-5 ton çilek yetiştirdiğini aktaran Karakoca, "Geçen yıl, en son toptan kilosunu 5 liradan sattık. Köyde yıllık 400 ton civarında çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Çilek her geçen yıl iyi para ediyor. Nisan ayında ekimini yaptığımız çilekler, bir ay dinlenmenin ardından 4 ay yeni ürün veriyor." dedi.

Mahallede üretilen çileklerin yoğun ilgi gördüğünü ve ihraç edildiğini de belirten Karakoca, meyveden elde edilen gelirle mahalleden göçün de durduğuna dikkati çekti.

Rakımı yüksek olan mahalleye, nisanda da kar yağdığını dile getiren Karakoca, kar yağışı altında çilek ekimini yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA