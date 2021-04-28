Çiftçiler, izin belgesi için kuyruğa girdi
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Çiftçiler, izin belgesi için kuyruğa girdi

Çiftçiler, izin belgesi için kuyruğa girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da korona virüsü nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Erzincan'da korona virüsü nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye genelinde korona virüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Erzincan'da birçok çiftçi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası'na akın etti.

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alarak kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren İnönü mahallesi 12. sokakta bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün önüne gelerek kuyruklar oluşturdu.

Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.

Çiftçiler, pandemi süresince ilk defa bu kadar uzun sürecek bir kısıtlama uygulanacağını, bu nedenle aşırı yoğunluk oluştuğunu söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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