Çiftçiler için tam kapanmada kolaylık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiftçiler için tam kapanmada kolaylık

Çiftçiler için tam kapanmada kolaylık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin tarlalarına tam kapanma döneminde alacakları izin belgeleri ile rahatlıkla gidebileceklerini belirttiBaşkan Kılıç, tam kapanmada çiftçilerin üretime devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği...

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin tarlalarına tam kapanma döneminde alacakları izin belgeleri ile rahatlıkla gidebileceklerini belirtti

Başkan Kılıç, tam kapanmada çiftçilerin üretime devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın yoğun girişimleri sonucunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile yapılan görüşmeler sonucunda tüm Türkiye'deki çiftçilerin olduğu gibi Malazgirtli çiftçilerimiz de tarlalarına alacakları izin belgeleri ile rahatlıkla gidebilecek. Görüşmeler sonuncunda alınan kararlar doğrultusunda şu hususlara dikkat etmek gerekir. Genelgede tam kapama döneminde tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokama çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya ziraat odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan 'Çiftçi Belgesi'ni ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerimizin ayrıca e-başvuru sistemi üzerinden 'Çalışma İzni Görev Belgesi' almalarına gerek bulunmamaktadır. Çiftçilerimizin iI ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya ziraat odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan Çiftçi Belgesini ibraz etmek, tarımsal üretim faaliyetlerin kapsamında kalmak ve tarımsal üretimi gerçekleştirdiği bölge ile ikameti arasındaki güzergah ve zaman dilimiyle sınırlı kalmak kaydıyla kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde başkaca bir belge sunmalarına gerek bulunmamaktadır" dedi.

Başkan Kılıç, yoğun girişimler sonunca Muş çiftçisinin rahatlıkta tarlasına gitmesine olanak sağlayan genelgenin kabul edilmesini sağlayan Genel Başkan Şemsi Bayraktar'a Muş çiftçisi adına çok teşekkür ettiğini kaydetti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira
Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çiftçiler için tam kapanmada kolaylık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:34:22. #1.14#

title