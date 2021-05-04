Çiftçiler için tam kapanmada kolaylık

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin tarlalarına tam kapanma döneminde alacakları izin belgeleri ile rahatlıkla gidebileceklerini belirttiBaşkan Kılıç, tam kapanmada çiftçilerin üretime devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği...

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin tarlalarına tam kapanma döneminde alacakları izin belgeleri ile rahatlıkla gidebileceklerini belirtti

Başkan Kılıç, tam kapanmada çiftçilerin üretime devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın yoğun girişimleri sonucunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile yapılan görüşmeler sonucunda tüm Türkiye'deki çiftçilerin olduğu gibi Malazgirtli çiftçilerimiz de tarlalarına alacakları izin belgeleri ile rahatlıkla gidebilecek. Görüşmeler sonuncunda alınan kararlar doğrultusunda şu hususlara dikkat etmek gerekir. Genelgede tam kapama döneminde tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokama çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya ziraat odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan 'Çiftçi Belgesi'ni ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerimizin ayrıca e-başvuru sistemi üzerinden 'Çalışma İzni Görev Belgesi' almalarına gerek bulunmamaktadır. Çiftçilerimizin iI ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya ziraat odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan Çiftçi Belgesini ibraz etmek, tarımsal üretim faaliyetlerin kapsamında kalmak ve tarımsal üretimi gerçekleştirdiği bölge ile ikameti arasındaki güzergah ve zaman dilimiyle sınırlı kalmak kaydıyla kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde başkaca bir belge sunmalarına gerek bulunmamaktadır" dedi.

Başkan Kılıç, yoğun girişimler sonunca Muş çiftçisinin rahatlıkta tarlasına gitmesine olanak sağlayan genelgenin kabul edilmesini sağlayan Genel Başkan Şemsi Bayraktar'a Muş çiftçisi adına çok teşekkür ettiğini kaydetti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı