Çiftçiler GES ile elektrik maliyetini düşürdü

Afyonkarahisar'da TKDK desteğiyle bir sulama kooperatifi tarafından kurulan 1 megavatlık güneş enerjisi santrali sayesinde çiftçiler, yüksek elektrik bedeli ödemekten kurtuldu.

Çiftçiler GES ile elektrik maliyetini düşürdü

Afyonkarahisar'da TKDK desteğiyle bir sulama kooperatifi tarafından kurulan 1 megavatlık güneş enerjisi santrali sayesinde çiftçiler, yüksek elektrik bedeli ödemekten kurtuldu.

Kaynak: Dunya.com

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