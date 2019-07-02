Çiftçiler GES ile elektrik maliyetini düşürdü
Afyonkarahisar'da TKDK desteğiyle bir sulama kooperatifi tarafından kurulan 1 megavatlık güneş enerjisi santrali sayesinde çiftçiler, yüksek elektrik bedeli ödemekten kurtuldu.
Afyonkarahisar'da TKDK desteğiyle bir sulama kooperatifi tarafından kurulan 1 megavatlık güneş enerjisi santrali sayesinde çiftçiler, yüksek elektrik bedeli ödemekten kurtuldu.
Kaynak: Dunya.com
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