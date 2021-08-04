Çiftçiler, elektrik kesintilerini yolu kapatarak protesto etti

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çiftçiler, yolu trafiğe kapatıp eylem yaparak elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çiftçiler, yolu trafiğe kapatıp eylem yaparak elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

Viranşehir'de, sık sık elektriklerin kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını ve sorunlarının çözülmediğini öne süren yaklaşık 300 çiftçi, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda bir araya geldi. Bir süre slogan atarak elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler, ardından taşlarla karayolunu trafiğe kapattı.İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin görüşüp ikna ettiği çiftçiler, eylemlerine son vererek evlerine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul