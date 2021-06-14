Çiftçiler dikkat, bu tarihten sonra kayıt yapılmayacak
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Çiftçiler dikkat, bu tarihten sonra kayıt yapılmayacak

Çiftçiler dikkat, bu tarihten sonra kayıt yapılmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban 2021 üretim yılı ÇKS kayıtlarının 30 Haziran'da sona ereceği bu tarihten sonra güncellemelerini yapmayan çiftçilerin desteklemeden faydalanamayacaklarını söyledi.

Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban 2021 üretim yılı ÇKS kayıtlarının 30 Haziran'da sona ereceği bu tarihten sonra güncellemelerini yapmayan çiftçilerin desteklemeden faydalanamayacaklarını söyledi.

2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 30 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde sona ereceği açıklandı. Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, başvuru ve güncellemelerini yapmayan çiftçilerin hiçbir bitkisel desteklemeden faydalanamayacaklarını söyledi. Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, "30 Aralık 2014 tarih ve 29221 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona erecek. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında yapabilirler" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çiftçiler dikkat, bu tarihten sonra kayıt yapılmayacak - Haberler Ekonomi
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