- Çiftçiler devrilen römorku kendi imkanlarıyla kaldırdı

ÇANKIRI - Çankırı'da Çayırpınar köyünde buğday biçimi yapıldığı esnada bir römork devrildi.

Çankırı'da Çayırpınar Köyünde buğday biçimi yapılırken bir römork devrildi. O esnada tarlada bulunan çiftçiler traktörleri ile seferber olarak römorku kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre Çayırpınar köyünde buğday biçimi yapılırken bir tarladan diğer tarlaya geçmek üzere olan traktörün arkasındaki römork engebeden dolayı devrildi. Tarlada bulunan çiftçiler ise duruma kayıtsız kalmayarak devrilen römorku kendi imkanları ile kaldırmak için traktörlerinden römorka halatlar bağlayarak çektiler. Daha sonrasında kaldırılan römork traktöre bağlanıldı.

Römorkun devrilmesinde kimse yara almazken, bölge sezonun yağışlı geçmesinden dolayı biçerdöverler halen çalışmaya devam etmekte.

Kaynak: İHA