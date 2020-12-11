Çiftçiler ÇKS belgeleri ile sokağa çıkma yasağından muaf

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde ÇKS belgelerini yanlarında bulundurarak tarımsal faaliyetlerini sürdürebileceklerini söyledi.

Başkan Doğan, hafta içi ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili çiftçilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Doğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler arasında bulunan çiftçilerin, tarımsal faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için çiftçi belgesi veya ÇKS belgelerini yanında bulundurarak, ikametgahı ile çiftçilik faaliyetlerinin yapıldığı güzergahta gidip gelebileceklerini kaydetti.

Tüm çiftçi ve çalışanların üretimlerine devam edebileceklerini söyleyen Doğan, "İl ve ilçelerde, köylerimizde üreticimiz ve besicimiz ulaşımda bir problem yaşamayacaklar" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı