Çiftçiler, bayramda da üretimlerini sürdürüyor
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Çiftçiler, bayramda da üretimlerini sürdürüyor

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, Ramazan Bayramı'nda da çalışmaya devam ediyor.

25.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:35

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, Ramazan Bayramı'nda da çalışmaya devam ediyor.

Verimli tarım arazilerinin bulunduğu kentin Suruç ilçesinde çiftçiler, üretimi ara vermeden sürdürüyor.

Kırsal Bitkili Mahallesi'nde bayramın ikinci gününde sabahın ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, arazileri sürüp çapa yaptı.

Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden işçiler, maske ve eldivenlerini takarak çalıştı.

Çiftçilerden İbrahim Ay, AA muhabirine, salgın nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını söyleyerek, "Patlıcan, biber ve domates yetiştiriyoruz. Bu zor günde devletimiz için üretim yaptığımız için gururluyuz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimize bir faydamız olsun diye çabalıyoruz." diye konuştu.

İşçi Çetin Ay da kendilerini uygulamadan muaf tuttukları için yetkililere teşekkür etti.

Uzun yıllardır tarım işçisi olarak çalıştığını anlatan Ay, "Bayramda çalışıyoruz. Zor şartlar altında üretime katkı sağlamak için ter döküyoruz." dedi.

Çiftçiler, bayramda da üretimlerini sürdürüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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