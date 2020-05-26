Çiftçiler bayramda da üretime ara vermedi
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Çiftçiler bayramda da üretime ara vermedi

Çiftçiler bayramda da üretime ara vermedi -Bayram boyunca seralarda aralıksız mesai devam etti Örtü altı sera üretim merkezlerinden Kumluca'da çiftçiler bayram tatilinde bile ara vermeden çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.

26.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:44

Çiftçiler bayramda da üretime ara vermedi

-Bayram boyunca seralarda aralıksız mesai devam etti

ANTALYA - Örtü altı sera üretim merkezlerinden Kumluca'da çiftçiler bayram tatilinde bile ara vermeden çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.

Kumluca Toptancı Halinde bayramdan iki gün önce alımlar durdu. Havalarında sıcak olmasından dolayı 4 günlük aradan sonra domates, biber, patlıcan, salatalık ve kavun gibi ürünler olgunlaştı. Olgunlaşan ürünler sıcak havalarında etkisi ile çabuk olgunlaştı. Olgunlaşan ürünler bekleme yapamayacağı için çiftçiler aralıksız hasat çalışmalarına devam ediyor.

Domates üreticisi Şükrü Macit, "Biz bayramda da çalıştık. Bayram tatili bizde yok. Ürünlerimizde yetiştiği için tüketici hallerinin de bayramdan sonra açılacağını bildiğimiz için onlara ürün yetiştirmek için bayram tatilinde de çalışarak ürünlerimizi topluyoruz. Sezonumuzun zaten son günleri. Son bir ay daha süremiz var. Bir ay sonra sıcakların da bastırması ile örtü altı sera üretiminin sonuna geliyoruz. Ürünler bitiyor. Bitiriyoruz. Yaz tatiline giriyoruz. Ama şu anda sıcaklarında oluşmasından, ürünlerin de erken olgunlaşmasından dolayı bayram seyran demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bizim için sıcak soğuk farketmiyor"

Arzu Özdemir de, "Bayram da dahi çalışıyoruz. Üretmek zorundayız. O yüzden bu işi yapmak zorundayız. Sıcak soğuk bizim için hiç fark etmez. Çünkü sebzelerimiz beklemeyecek. Sıcakta bile çalışmak zorundayız. Dışarı da çıkmıyoruz. Seralarımızdan da çıkmıyoruz. Bayramda işler beklemiyor. Biz çalışmak zorundayız. Çünkü sebze beklediği zaman domatesler kızarıyor, salatalıklar büyüyor. Halde de satımda sıkıntı yaşanıyor. Onun için bayramda da çalışıyoruz" diye belirtti.

Mehmet Özdemir ise, "Havalar ısındı ürünlerimiz çabuk kızarıyor. İşçiliğini yapmak zorundayız. Bayram da olsa çalışmak zorundayız. Domatesler kızardığı zaman fazla bekletemiyoruz. Hem toplamasını yapıyoruz. Hem de aynı zamanda işçiliğini yapmak zorundayız. Halkımızın yiyeceği karşılansın diye. Tüketici halleri bayramdan sonra hemen açılacağı için bekleme yapamıyoruz. Havalar sıcak ürünler yumuşama yapacak bekleme yaparsak. Hem toplama hem de işçilik aynı anda yapmak zorundayız" ifadelerinde bulundu.

Çiftçiler bayramda da üretime ara vermedi

Kaynak: İHA

Manşet

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