Çiftçiler 40 yıl sonra sulama suyuna kavuşarak çifte bayram yaşadı

Çiftçiler 40 yıl sonra sulama suyuna kavuşarak çifte bayram yaşadıHAKKARİ – Hakkari'nin Konak köyü Erdalı mezrasındaki vatandaşlar, yaklaşık 40 yıl sonra sulama suyuna savuşarak çifte bayram yaşadı.

Çiftçiler 40 yıl sonra sulama suyuna kavuşarak çifte bayram yaşadı

HAKKARİ – Hakkari'nin Konak köyü Erdalı mezrasındaki vatandaşlar, yaklaşık 40 yıl sonra sulama suyuna savuşarak çifte bayram yaşadı.

Hakkari'de huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte onlarca aile köylerine tekrar geri dönüş yaparak tarımla uğraşmaya başladı. Hakkari'nin en verimli topraklarının bulunduğu, yaklaşık 2 bin ceviz ağacı ve onlarca çeşit meyve ağacının olduğu ve sıcak bölge olması nedeniyle Hakkari'nin Antalya'sı olarak bilinen Konak köyü Erdalı mezrası, 40 yıl aradan sonra Hakkari Valiliği İl Özel İdarisinin katkılarıyla sulama suyuna kavuştu. Mezranın suya kavuşması ile birlikte aileler köylerine geri dönüş yaparak tarlalarını ekmeye başladı.

Su kaynağının başına geçen Cihan Ağacanoğlu, Hakkari Valiliği sayesinde sulama suyuna kavuşmalarıyla çifte bayram yaşadıklarını söyledi. Ağacanoğlu, "Bize bu sevinci yaşatan valimize ve il özel idaresi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 40 yıldır sulama suyumuz yoktu. Suyun gelmesiyle aile fertleri olarak köyü geri dönüş yaparak tarım alanlarını ekmeye başladık. Burada yaklaşık 2 bine yakın ceviz ağacımız bulunmaktadır. Ancak sulamadığımız için verim alamadık. Allah'ın izni ile bu sene baya bir verim alacağız. Tarım alanlarımızda ekim yaptık, burada da verim beklemekteyiz" dedi.

Vahap Ağacanoğlu ise il özel idaresi tarafından 2 kilometrelik alandan köylerine sulama suyu getirildiğini ifade ederek, "Valimiz bize çifte bayram yaşattı için çok mutluyu" ifadelerini kullandı.

Sevincinden suyun içine giren Ağacanoğlu, "Teşekkürler valim hayat var, mutluluk var. Yaşasın Hakkari Valimiz" diye konuştu.

Kanaldan geçen su ile tarlalarındaki sebzeleri sulayan köylüler, 40 yıl sonra tarım yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ