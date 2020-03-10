SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Çiftçi toplantısında sulama suyu ücretlerinde yüzde 25 ve yüzde 10 indirim kararı alındı - Ekonomi
Müftülük, Erzincan, Ekonomi

Çiftçi toplantısında sulama suyu ücretlerinde yüzde 25 ve yüzde 10 indirim kararı alındı

Erzincan'da sulama suyuna yapılan zamla ilgili düzenlenen 2. çiftçi değerlendirme toplantısında, sulama suyu ücretlerinde yüzde 25 ve yüzde 10 indirim kararı alındı.

10.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:07
Çiftçi toplantısında sulama suyu ücretlerinde yüzde 25 ve yüzde 10 indirim kararı alındı

Erzincan'da sulama suyuna yapılan zamla ilgili düzenlenen 2. çiftçi değerlendirme toplantısında, sulama suyu ücretlerinde yüzde 25 ve yüzde 10 indirim kararı alındı.


İl Müftülük Salonunda, Erzincan Ziraat Odası ve Pancar Kooperatifi Başkanlıkları tarafından organize edilen ve çiftçilerin katıldığı değerlendirme toplantısında, sulama suyuna yapılan zamlar ve Erzincan'da çiftçilerin içerisinde bulundukları durum değerlendirildi.


Vali, milletvekilleri, belediye başkanı, siyasi partilerin il başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, "Bugün burada bir toplantı gerçekleştirdik. Konumuz ise sulama suyu ve çözüm önerileri. Yerli ve milli ürünlerimizin arkasında durmak zorundayız. Biz üreteceğiz ki ülkemizin ekonomisi daha güçlü olsun. Bu sorunlarımızı el ele verip biran önce çözmemiz lazım" diye konuştu.


Toplantıya katılan çiftçilerin söz alıp sorunları anlatmalarının ardından sulama suyu ücretlerinde pompaj bölgesinde yüzde 25 ve cazibeli sulama yapılan bölgelerde ise yüzde 10 indirim kararı alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Ekonomi
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Ekonomi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Ekonomi
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Ekonomi
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Ekonomi
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Ekonomi
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Levent Can Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla İran İtalya Petrol Futbolcu
Şu an buradasınız: Çiftçi toplantısında sulama suyu ücretlerinde yüzde 25 ve yüzde 10 indirim kararı alındı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:40:23. #1.14#