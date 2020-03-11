Çiftçi toplantısında genç çiftçiden, valiye serzeniş
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Genç, Güncel

Çiftçi toplantısında genç çiftçiden, valiye serzeniş

Erzincan'da sulama suyuna yapılan zamla ilgili çok sayıda çiftçi ve kent protokolünün katılımıyla 2. çiftçi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Çiftçi toplantısında genç çiftçiden, valiye serzeniş

Erzincan'da sulama suyuna yapılan zamla ilgili çok sayıda çiftçi ve kent protokolünün katılımıyla 2. çiftçi değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz alan salonun en genç çiftçisi, Vali Ali Arslantaş'a bir serzenişte bulunarak, "Salonda Tarım İl Müdürü de burada. Yani gidiyorsun şunu da söyleyeceğim. Yanlış anlamayın ama söylemek zorundayım. Hataları söylemesek hatalar devam eder. Arkadaş gidiyoruz Tarım İl Müdürlüğüne, kapıdan giriyoruz. Hoş geldin. Ben buradayım adam farklı tarafa konuşuyor, çanak okey oynuyor. Herkesten özür diliyorum ama durum böyle" dedi.


Erzincan'da sulama suyuna yapılan zamla ilgili düzenlenen 2. çiftçi değerlendirme toplantısında, sulama suyu ücretlerinde yüzde 25 ve yüzde 10 indirim kararı alındı. İl Müftülük Salonunda, Erzincan Ziraat Odası ve Pancar Kooperatifi Başkanlıkları tarafından organize edilen ve çiftçilerin katıldığı değerlendirme toplantısında, sulama suyuna yapılan zamlar ve Erzincan'da çiftçilerin içerisinde bulundukları durum değerlendirildi. Vali, milletvekilleri, belediye başkanı, siyasi partilerin il başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, "Bitkisel üretimde en önemli unsuru oluşturan sulama suyu ile ilgili olarak 2020 yılında ürün bazında uygulanacak olan ücretler onaylanmış bulunmaktadır. Buna göre; pompaj bölgesinde sulama suyu bedelleri yüzde 90, cazibe bölgesinde ise yüzde 50 oranında artırılmış bulunmaktadır. Pompaj sulama bölgesinde sulama bedeli 2019 yılında bir dekar alandan 150 TL'den 285 TL'ye, cazibe bölgesinde ise 40 TL'den 60 TL'ye çıkarılmış bulunmaktadır. Soruyorum sizlere, böyle bir tablo içerisinde sürdürülebilir üretim nasıl devam edecektir? Sulama suyu ücretlerindeki artış oranlarının üreticilerimiz ve sivil toplum örgütleri olarak bizlerin vicdanında kabulü ve tasdiki mümkün değildir" diye konuştu.


Toplantı, protokol konuşmaları ve çözüm önerileri noktasında değerlendirmelerle devem etti.


Daha sonra salonda bulunan çiftçilere söz hakkı verildi. Mikrofonu alan çiftçilerin çoğunluğu sulama suyu sıkıntısı ve toplulaştırma hususunda görüş beyan ettiler.


24 yaşında olduğunu belirten salonun en genç çiftçisi ise köylerde gençleri tutabilecek projelerin yapılamadığını öne sürdü.


Konuşmasında sitemde bulunan genç çiftçi, "Salonda hep 50, 60, 70 yaşlarındaki çiftçilerimiz var. Birçoğu emekli maaşı alan çiftçilerimiz. Salonda en genç çiftçi bir ben varım. Valim, vekillerim demem o ki köylerde genç çiftçilerimizin sayısı gitgide azalıyor. Salona bakıyorum bir tek benim genç çiftçi. Sizleri burada bulmuşken şunları söylemeden geçemeyeceğim. Kusura bakmayın. Genç çiftçi olarak bir işim yok, maaşım yok. Askerlik görevini yerine getirip gelmişim. 24 yaşındayım. Biz bir şeyler üretmek istiyoruz. Vatana katkıda bulunmak istiyoruz. Yanlış anlamayın ben genç çiftçiye dair böyle hakikaten genç çiftçiyi köyde tutabilecek hiçbir proje göremiyorum. Salonda sayın Tarım İl Müdürü de burada. Yani gidiyorsun şunu da söyleyeceğim. Yanlış anlamayın ama söylemek zorundayım. Hataları söylemesek hatalar devam eder. Arkadaş gidiyoruz Tarım İl Müdürlüğüne, kapıdan giriyoruz. Hoş geldin. Ben buradayım adam o farklı tarafa konuşuyor çanak okey oynuyor (Tarımda çalışan bazı görevlileri kastederek). Herkesten özür diliyorum ama durum böyle. Yani şöyle güzelce gel kardeşim sana bu konuda şu şöyle yardımcı olabilir, şunu yapabiliriz yok" dedi.


Bunun üzerine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, genç çiftçiye 'sen seraya başvurdun mu' sorusunu yönetti.


Genç çiftçi seraya kendisinin müracaat etmediğini babasının başvurduğunu ifade ederken Vali Arslantaş, "Sen niye müracaat etmedin? Özellikle sizin köy sebzeciliği çok iyi biliyor diye proje yaptık. 2'şer dönüm yer vereceğiz. Masrafları çıktıktan sonra örnekleri gösteriyor ki 70 bin lira kazanacaksınız yıllık. Yani böyle projeyi sadece senin köyüne yaptık. Sen buna müracaat etmemişsin. Ben babası müracaat etti oğluna verilmesin böyle bir şey demedim" şeklinde konuştu.


Toplantının sonunda sulama suyu ücretlerinde pompaj bölgesinde yüzde 25 ve cazibeli sulama yapılan bölgelerde ise yüzde 10 indirim kararı alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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