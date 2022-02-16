Çiftçi telefonla 105 bin lira dolandırıldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde çiftçi Hilmi Akay (55), telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişi tarafından banka hesap bilgilerinin FETÖ terör örgütünün eline geçtiği, bunu kurtarmak için müdahale edildiği belirtilerek 105 bin TL. dolandırıldı. Bu kişi tarafından istenilen 50 bin lirayı temin etmek için çabalarken kızının açtığı telefon sonucu dolandırıldığını anlayan Akar, polise başvurdu.

Seydişehir ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hilmi Akay'ı geçen pazar günü akşam kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi telefonla arayıp, banka hesap bilgilerinin FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini söyledi. Bunun için bir bakanın ylönettiği operasyon başlatıldığını ve verecekleri hesap numarasına para yatırması gerektiğini söyledi. Buna inanan Akay da pazartesi günü evdeki 80 bin lira ile sattığı 31 gram altının parasıyla birlikte toplam 105 bin lirayı verilen hesap numarasına havale yoluyla yatırdı. Ardından tekrar Hilmi Akay'ı arayan kişi 50 bin lira daha para yatırmasını istedi.