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Konya, MHP, Ekonomi

Çiftçi sorunlarını TBMM'nin araştırması için önerge

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, çiftçinin yaşadığı tarımsal sulama, tarımsal üretim ve tarımsal girdilerde varolan sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik yatırım zemininin hazırlanması için araştırma önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisine...

13.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:44
Çiftçi sorunlarını TBMM'nin araştırması için önerge

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, çiftçinin yaşadığı tarımsal sulama, tarımsal üretim ve tarımsal girdilerde varolan sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik yatırım zemininin hazırlanması için araştırma önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunduklarını açıkladı.


Milletvekili Esin Kara yaptığı açıklamada, çiftçinin maruz kaldığı borç yükünün hafifletilmesi, tarımsal üretime destek verilmesi ve köyden kente göç oranının azaltılması amacıyla faizlerin kaldırılması ve anaparanın taksitlendirilip 5 yıllık süreye yayılmasının önemli olduğunu söyledi.


Çiftçinin geçmiş dönem borçları ve teminatlarının bağlı olması sebebiyle bankalar tarafından verilen tarımsal kredilerden yararlanamadığını ifade eden Kara, "Bu sebeple var olan borçların ödenmesi ve mahsulün tarlada kalmaması için kişisel olarak yüksek faizle gayri resmi borçlanma yollarına başvurulmaktadır. Bu durum çiftçimizin elindeki toprakların kaybına kadar varan ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Ayrıca Tarım Bakanlığı tarafından tarıma ayrılan bütçe içerisinde doğrudan tarımsal üretim faaliyetinde bulunan çiftçilere yönelik direkt ödenen bedelin artırılması, ödemeler konusunda sıkıntı çeken çiftçimize oldukça faydalı olacaktır" dedi.


Kara, tarımsal sulamada kullanılan ruhsatsız kuyuların çiftçi için büyük sorun teşkil ettiğini, sulama konusunda bir diğer önemli noktanın da sulama kanallarının açık olması sebebiyle buharlaşma sonucu yaşanan su kaybı olduğunu bildirdi. Milletvekili Kara, çiftçinin yaşadığı tarımsal sulama, tarımsal üretim ve tarımsal girdilerde var olan sorunların tespiti bu sorunların çözümüne yönelik yatırım zeminin hazırlanması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA

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