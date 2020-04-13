Çiftçi, "Sokak hayvanları aç ve açıkta kalmayacak"
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Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel

Çiftçi, "Sokak hayvanları aç ve açıkta kalmayacak"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için düzenli olarak mama dağıttıklarını, üşümemeleri içinde daha önce yapılan kedi evlerini şehrin birçok noktasına bıraktıklarını söyledi.

13.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:21
Çiftçi,

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için düzenli olarak mama dağıttıklarını, üşümemeleri içinde daha önce yapılan kedi evlerini şehrin birçok noktasına bıraktıklarını söyledi.

Koronavirüsle etkin bir şekilde mücadele eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sokak hayvanlarının aç ve açıkta kalmaması için çalışmalar yapıyor. Virüsle mücadele kapmasında aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama dağıtan Çayırova Belediyesi, şimdi de kedi ve kuşların üşümemesi için daha önce çocuk kulüplerinde yapılan evleri şehrin birçok noktasına dağıtıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Koronavirüsle mücadele ederken sokaklardaki can dostlarımızı da unutmuyoruz. Bu süreçte sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için onlara düzenli olarak mama dağıtıyoruz. Sokaktaki dostlarımızın üşümemeleri için de çocuk kulüplerimizde eğitim gören yavrularımızın daha önce yaptıkları kedi ve kuş evlerini şehrimizin birçok noktasına ekiplerimizle dağıtıyoruz. Bu süreçte onların ne aç kalmasına ne de üşümesine gönlümüz razı gelmez. Sokak hayvanlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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