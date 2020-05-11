Çiftçi seradaki ilk hasadın gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiftçi seradaki ilk hasadın gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Çiftçi seradaki ilk hasadın gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
11.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:34

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na serasında ilk hasattan elde ettiği geliri bağışlayarak katkı sundu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na serasında ilk hasattan elde ettiği geliri bağışlayarak katkı sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor.

Kampanyaya bir destek de İdil ilçesinin Özbek köyü Gırbaraz mezrasında yaşayan çiftçi İdris Akı'dan geldi.

Akı, arazisinde 500 metrekarelik alana kurduğu serada yetiştirdiği salatalıkların ilk hasadından elde ettiği kazancı kampanyaya bağışladı.

İlk hasat kampanyaya, ikinci hasat köylüye

AA muhabirine açıklama yapan Akı, 2 yıl önce Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı 30 bin liralık hibe ile kurduğu serasında ilk hasadı yaptığını söyledi.

Akı, 800 kilogramlık üründen elde ettiği geliri kampanya ile ilgili hesaba aktarılması için Kaymakamlığa teslim ettiğini dile getirerek, "Beklediğimden daha fazla bir üründü. İkinci hasadı da köydeki evlere dağıttım. Koranavirüs nedeniyle köylüler ilçeye gidemiyordu. O nedenle onların ihtiyaçlarını karşılamak istedim. Salgın bitene kadar bu yardımlarımı sürdüreceğim. Bir ay sonra da buğday, mercimek hasadımız olacak. O üründen de bağış yapmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başlatılan kampanyaya imkanı olan herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini aktaran Akı, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, onun arkasındayız. Bütün çiftçilerin bu kampanyaya destek sağlamasını bekliyorum. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bu sürecin ancak el ele verirsek üstesinden geliriz. Biz birbirimize yardım etmezsek kimse bize yardım etmez. Biz bize yeteriz." diye konuştu.

Akı, en kısa zamanda bu sıkıntılı sürecin atlatılacağına inandığını belirtti.

2 yıl önce devlet destek vermişti, şimdi o destek sundu

Özbek Köyü muhtarı Mehmet Ali Akı da çiftçinin örnek bir davranış sergilediğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın bu kampanyasına şimdi katılmasak ne zaman katılacağız?" diyen Akı, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Akı, "Bizim her zamankinden daha çok birbirimize kenetlenmemiz, bu zor zamanı atlatmamız için destek sunmamız gerekiyor. 2 yıl önce devletten destek almıştı, bugün o devlete destek sağlamaya çalışıyor. Bu da çok önemli. Kendisini bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. Bütün çiftçilere örnek olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Çiftçi seradaki ilk hasadın gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Antalya'da yaşlı adam, sokağa çıkma izni olan saatlerde çırılçıplak denize girdi
Antalya'da yaşlı adam, sokağa çıkma izni olan saatlerde çırılçıplak denize girdi
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Hazal Kaya Nur Yerlitaş Hatice Çarpar
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Çiftçi seradaki ilk hasadın gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:41:25. #1.15#
title