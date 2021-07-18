Çiftçi şenliğinde tarıma önem vurgusu

Çiftçi şenliğinde tarıma önem vurgusuDandan Fındık, Gübre ve Zirai İlaç firması tarafından organize edilen Çiftçi Şenliği Hendek Belediyesi Bayraktepe Sosyal Tesislerinde düzenlendi.

Çiftçi şenliğinde tarıma önem vurgusu

Dandan Fındık, Gübre ve Zirai İlaç firması tarafından organize edilen Çiftçi Şenliği Hendek Belediyesi Bayraktepe Sosyal Tesislerinde düzenlendi.

Osman Dandan öncülüğünde Düzenlenen etkinliğe Hendek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Recep Ali Aydın, Akdağcı sigorta, Mebor firması, Balsu A. Ş., üreticiler ve çiftçiler aileleriyle katıldı. Programda söz alan Recep Ali Aydın, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun tarıma ve çiftçiye verdiği öneme dikkat çekti. Fındık tarımının Hendek için çok ciddi bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Aydın, "Kurumların ve çiftçilerimizin birlikte hareket etmeleri çok büyük önem arz etmektedir. Bilimsel çalışmalar, eğitimler ve programlı çalışma başarıyı getirecektir. Başkanımız buna çok önem veriyor. Hatta en iyisi ne ise araştırılıp onun yapılmasını ve Hendek'te bu sektörde herkese ulaşılması talimatını verdi. Müdürlüğümüz çiftçimiz için kuruldu ve herkese kapısı açıktır" dedi. Osman Dandan ise etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre