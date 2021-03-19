Çiftçi sayısı yüzde 9 azaldı, kamuda çalışan yüzde 1,3 arttı

Ağustos 2019'dan itibaren çiftçi sayısındaki daralma eğilimi pandemiyle birlikte derinleşti. Son bir yılda çiftçi sayısında yüzde 8,9'luk bir azalma görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı ise yüzde 1,3 arttı.

Son bir yılda çiftçi sayısındaki azalış dikkat çekti. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) raporuna göre, çiftçilerin yüzde 9'luk bölümü son bir yıl içerisinde topraktan uzaklaştı. Rapora göre, Aralık ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 4,4 oranında artarak 21,1 milyon olarak gerçekleşti. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,2'sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta artış yüzde 6,2 olurken, esnaf-çiftçi grubunda değişimler, sırasıyla, yüzde 0,8 ve yüzde eksi 8,9 oldu. Çiftçi sayısında Ağustos 2019'dan itibaren hızlanan daralma eğilimi pandemiyle birlikte derinleşmiş ve yıl genelinde devam etmiştir. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 1,3 olarak saptandı.

COVID-19 salgınının etkilediği sektörlerin istihdamında yüksek oranlı düşüşler devam ediyor. Bu sektörlerden konaklama ve yiyecekte yüzde 9,9, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 9,8 düzeyinde istihdam kaybı yaşanmıştır. Ayrıca, idari destek ve destek hizmetleri faaliyetinde de Nisan-Mayıs 2020 dönemine yüzde 11,2 ile benzer bir daralma gözlendi. Diğer taraftan, ev içi hizmetlerin içerildiği hanehalklarının işveren olarak faaliyeti sektöründeki yüzde 50 oranındaki daralma devam etmektedir. Ancak, bu gruptan ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sınıfına kısmi geçişler yaşandı.

İşyeri sayısı 63 sektörde arttı

Son bir yılda işyeri sayısı 63 sektörde arttı. Aralık 2020'de Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı yüzde 3,7 artarak 1 milyon 961 bin oldu. 21 bin artış ile bina inşaatı sektörü işyeri sayısı en fazla artan sektör olurken. perakende ticaret, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar ile gayrimenkul faaliyetleri sektörleri ikinci sırada yer aldı. Salgında faaliyeti yoğunlaşan eczacılık ve eczacılığa ilişkin malzeme imalatı, yatılı bakım faaliyetleri ya da posta ve kurye faaliyetleri gibi sektörlerde işyeri sayısının hızla arttığı görüldü.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı