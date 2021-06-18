'Çiftçi Portalı' projesi hizmete açıldı

Bilgi teknolojisi alanında 2000 yılından itibaren dijital tabanlı çözümler üreten, Albayrak Grubu şirketlerinden ALBİL, 'Çiftçi Portal'ı geliştirdiğini açıkladı.

Bilgi teknolojisi alanında 2000 yılından itibaren dijital tabanlı çözümler üreten, Albayrak Grubu şirketlerinden ALBİL, 'Çiftçi Portal'ı geliştirdiğini açıkladı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'Çiftçi Portalı' Projesi'nin 2021 Kampanya Dönemi ile Erzincan ve Erzurum çiftçilerinin kullanımına açıldığı belirtildi. Yine Albayrak Grubu bünyesindeki Sukkar markasıyla üretim yapan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları'na pancar tedarik eden çiftçilerin bu portal ile işlerini kolaylaştıracak bilgi akışına rahatça erişebilecekleri ifade edildi.

"ÇİFTÇİLERİN GÜVEN DUYGUSU ARTACAK"

Proje hakkında bilgi veren Albayrak Grubu Yönetim Bilişim Sistemleri Müdürü Erdem Ezim, "Çiftçilerimiz portal uygulaması üzerinden fabrikalarımıza teslim ettikleri pancar miktarı, fire oranı, polar oranı, küspe alımları, küspe kart bakiyeleri, avans-hak ediş tutarı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamamız ile ölçülen tarla bilgilerine detaylı olarak erişebilecek. Çiftçi Portalı; çiftçilerimiz ile Sukkar Şeker arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı ve ortak haberleşme ile şeffaflık sağlayarak, çiftçilerin kurumumuza duyduğu güven duygusunu daha da arttıracaktır" dedi.

"FABRİKA VE ÜRETİCİNİN ARASINDA KÖPRÜ OLUŞACAK"

Sukkar Şeker Üretim A.Ş. Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu ise şunları söyledi:

"Geçmiş dönemlerde alışılmış göz firesi uygulamasını kaldırıp her çiftçinin firesini birebir belirleme ve tarladan ürününü alıp Erzurum ve Erzincan fabrikalarına taşıyarak iş yükünü ve zahmetini en aza indirdiğimiz gibi şimdi de verilere sağlıklı, doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarının önünü açan teknik yenilikle buluşturuyoruz. Çiftçilerimize kolaylık sağlayacak bu çalışma hem fabrika ve üreticinin arasında köprü oluşmasına hem de ilk defa bu kadar kapsamlı ve kolay bilgi paylaşımını sağlamaktadır emeği geçen başta Albil Merkezi Hizmetler A.Ş olmak üzere herkesi tebrik ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Ayrıca ALBİL'in 2000 yılından itibaren Albayrak Grubu iştiraklerine bilgi teknolojisi alanında çözümler üretmesi, değişen teknolojilere hızlı uyum sağlanabilmesi ve doğru teknoloji yatırımlarını yapma bilinciyle kurulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı